LIVE Italia-Norvegia 1-0 Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.36 L’Italia chiude il primo tempo in vantaggio, chiaro che si tratta solo di vedere a che punto sono i meccanismi della squadra, fare 9 reti alla Norvegia che è impensabile. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, Italia-Norvegia 1-0. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Buona Italia fino a questo momento. 41? Fallo in attacco per l’Italia. 39? Bastoni in difficoltà “regala” rimessa laterale alla Norvegia. 37? Norvegia che ora comincia ad alzare il baricentro. 35? Pio Esposito di testa sfiora il secondo palo. 33? Di prima Dimarco verso Barella, pallone troppo lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it

