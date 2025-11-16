LIVE Italia-Norvegia 0-0 Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 Tolti Tonali e Calafiori, questa è la squadra che con ogni probabilità si giocherà i playoff tra qualche mese, almeno come titolari. 20.33 Il Mondiale 2026 del prossimo anno sarà il primo con la formula a 48 squadre. Di queste, un terzo arriveranno dalle European Qualifiers, ovvero 16 squadre, soltanto 3 in più di quante erano ammesse con la precedente formula a 32; 104 saranno le partite complessive di questa edizione, 40 in più rispetto ai Mondiali 2022. 20.28 Il successo più ampio della Nazionale a Milano è Italia-Francia 9-4 del 18 gennaio 1920, mentre l’Austria è l’avversaria più sfidata (6 volte), seguita da Svezia, Svizzera, Ungheria e Portogallo (5). 🔗 Leggi su Oasport.it

