LIVE Italia-Norvegia 0-0 Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | si parte!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 Tolti Tonali e Calafiori, questa è la squadra che con ogni probabilità si giocherà i playoff tra qualche mese, almeno come titolari. 20.33 Il Mondiale 2026 del prossimo anno sarà il primo con la formula a 48 squadre. Di queste, un terzo arriveranno dalle European Qualifiers, ovvero 16 squadre, soltanto 3 in più di quante erano ammesse con la precedente formula a 32; 104 saranno le partite complessive di questa edizione, 40 in più rispetto ai Mondiali 2022. 20.28 Il successo più ampio della Nazionale a Milano è Italia-Francia 9-4 del 18 gennaio 1920, mentre l’Austria è l’avversaria più sfidata (6 volte), seguita da Svezia, Svizzera, Ungheria e Portogallo (5). 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In attesa di Italia Norvegia di questa sera, ultima partita del girone di qualificazione per il mondiale del 2026, vediamo la situazione degli azzurri. È ormai praticamente certo che le nostre sorti saranno decise ai playoff di marzo, la partita di stasera è infatti quas - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Norvegia, le scelte di Gattuso: attacco nuovo, con Retegui c’è Pio Esposito Vai su X
LIVE Alle 20.45 Italia-Norvegia, le ufficiali: Gattuso sfida Haaland con Esposito e Retegui - 0 per ribaltare le gerarchie nel girone e conquistare subito il pass per i Mondiali 2026. Scrive gazzetta.it
Diretta Live di Italia-Norvegia Qualificazioni Mondiali 2026 . La cronaca della partita - Norvegia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it
Italia-Norvegia, diretta qualificazioni mondiali e risultato in tempo reale - Al Meazza gli azzurri di Gennaro Gattuso affrontano gli scandinavi: il 3- tuttosport.com scrive