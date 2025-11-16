L’Italia travolta 4-1 dalla Norvegia ai Mondiali soltanto attraverso i playoff di marzo

L’Italia perde 4-1 contro la Norvegia a San Siro e chiude al secondo posto il Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli Azzurri, crollati nel secondo tempo, dovranno affrontare i playoff di marzo per l’accesso alla fase finale. L’Italia affonda nel recupero di San Siro e vede sfumare la qualificazione diretta ai Mondiali 2026. Una rete di Pio Esposito all’11’ aveva illuso i 70.000 spettatori dello stadio milanese, con la squadra di Gennaro Gattuso che ha controllato il primo tempo e creato altre chance per il raddoppio. La partita è virata nella seconda frazione: il pareggio di Nusa al 63’ ha scatenato la reazione norvegese, seguita da una doppietta di Erling Haaland in due minuti (78’ e 79’) che ha spezzato ogni resistenza azzurra. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

