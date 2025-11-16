L’impresa dell’extraterrestre Sinner | strapazza Alcaraz e fa impazzire gli italiani Meloni | Orgogliosi di te

Jannik Sinner è ancora il re delle Atp Finals, al termine di una partita entusiasmante. Il campione azzurro ha bissato il titolo dell’anno scorso nella terza finale consecutiva alla Inalpi Arena di Torino. In finale Sinner ha avuto la meglio sullo spagnolo Carlos Alcaraz, per la prima volta in finale alle Nitto Atp Finals. E’ la prima volta dal 2016 che in finale arrivano il numero 1 e 2 del mondo. Sinner non ha perso nessun set e si è imposto in finale 7-6 (7-4), 7-5. Sinner vince e Meloni posta la foto del campione. “E’ stata una stagione incredibile e finire qua a Torino con questa partita davanti al pubblico italiano è una cosa fantastica”, ha detto Sinner subito dopo la fine del match. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

