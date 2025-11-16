LidOdissea – Compagnia Berardi Casolari a Roma il 21 novembre
Compagnia Berardi Casolari presenta 21 novembre – Spazio Rossellini, Roma – ore 21:00 LidOdissea testo e regia Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari con la collaborazione di César Brie con Gianfranco Berardi, Gabriella Casolari, Massimiliano Di Corato, Silvia Zaru elaborazioni musicali e collaborazione drammaturgica Ludovico D’Agostino disegno Luci Mattia Bagnoli assistente alla regia Alice Faella costumi Giada Fornaciari decorazioni di scena Sara Paltrinieri organizzazione Benedetta Pratelli Produzione Compagnia Berardi CasolariIGS APS, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Con il sostegno del MiC – Direzione Generale Spettacolo Dopo il successo di Amleto Take Away e di In fondo agli occhi, la Compagnia Berardi Casolari torna a Roma, il 21 novembre, sul palco dello Spazio Rossellini, con LidOdissea, il più recente capitolo del loro percorso teatrale, poetico e civile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Paolo Hendel ha aperto il mese di novembre facendo il pienone al Teatro delle Arti. A Voce Alta prosegue ora con due appuntamenti da non perdere. Giovedì 20 novembre, ore 21.00 LidOdissea – Compagnia Berardi Casolari Il mito di Ulisse diventa lo spe - facebook.com Vai su Facebook
LidOdissea al Teatro Palladium - Il 22 e 23 marzo 2025, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospita "LidOdissea", lo spettacolo della Compagnia Berardi Casolari e la collaborazione del drammaturgo argentino César Brie, che ... Lo riporta romatoday.it