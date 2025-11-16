LidOdissea – Compagnia Berardi Casolari a Roma il 21 novembre

Compagnia Berardi Casolari presenta 21 novembre – Spazio Rossellini, Roma – ore 21:00 LidOdissea testo e regia Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari con la collaborazione di César Brie con Gianfranco Berardi, Gabriella Casolari, Massimiliano Di Corato, Silvia Zaru elaborazioni musicali e collaborazione drammaturgica Ludovico D’Agostino disegno Luci Mattia Bagnoli assistente alla regia Alice Faella costumi Giada Fornaciari decorazioni di scena Sara Paltrinieri organizzazione Benedetta Pratelli Produzione Compagnia Berardi CasolariIGS APS, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Con il sostegno del MiC – Direzione Generale Spettacolo   Dopo il successo di Amleto Take Away e di In fondo agli occhi, la Compagnia Berardi Casolari torna a Roma, il 21 novembre, sul palco dello Spazio Rossellini, con LidOdissea, il più recente capitolo del loro percorso teatrale, poetico e civile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

