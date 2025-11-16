Libia così un membro della milizia Rada tranquillizzava il suo gruppo sul rilascio di Almasri | l’anticipazione di Report

L'attivista libico Husam El Gomati ha fatto ascoltare al cronista di Report un audio di un membro di un movimento vicino alla milizia Rada di cui è capo Almasri che il giorno prima dell'arrivo in Libia tranquillizza i miliziani del sicuro rilascio del loro capo. L'anticipazione della puntata in onda questa sera, domenica 16 novembre, alle 20.30

