L'ex centrocampista del Milan Tijjani Reijnders ha rilasciato un'intervista a SportMediaset dopo il pareggio tra Olanda e Polonia. Tra i temi discussi, non poteva mancare una dichiarazione sul prossimo derby. Ecco cosa ha detto a riguardo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’ex Milan Reijnders: “Farò il tifo per i rossoneri. Derby partita difficile ma sono sicuro che …”