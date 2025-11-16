L’ex Milan Reijnders | Farò il tifo per i rossoneri Derby partita difficile ma sono sicuro che …

Pianetamilan.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex centrocampista del Milan Tijjani Reijnders ha rilasciato un'intervista a SportMediaset dopo il pareggio tra Olanda e Polonia. Tra i temi discussi, non poteva mancare una dichiarazione sul prossimo derby. Ecco cosa ha detto a riguardo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

l8217ex milan reijnders far242 il tifo per i rossoneri derby partita difficile ma sono sicuro che 8230

© Pianetamilan.it - L’ex Milan Reijnders: “Farò il tifo per i rossoneri. Derby partita difficile ma sono sicuro che …”

Altre letture consigliate

Milan, retroscena Reijnders: ‘no’ a una big spagnola - La prima stagione di Reijnders ha confermato la bontà dell’operazione chiusa la scorsa estate dal Milan con l’Az Alkmaar per 20 milioni più 4/5 di bonus. Lo riporta calciomercato.com

Milan, Reijnders al City: Guardiola alza l’offerta | CM.IT - it, l’atteso rilancio del club inglese è puntualmente arrivato. Riporta calciomercato.it

Calcio: Milan ufficializza cessione Reijnders al Manchester City - Il Milan ha ufficializzato la cessione del centrocampista: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ex Milan Reijnders Far242