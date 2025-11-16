L’ex marito di Selvaggia Lucarelli confessa la tremenda malattia | ecco cosa ha avuto

Laerte Pappalardo, ex marito di Selvaggia Lucarelli, rivela le sue drammatiche sofferenze per una tremnda malattia. Il racconto commovente divide il pubblico. Ecco le sue parole! Leggi anche: Laerte Pappalardo e il bellissimo rapporto con Selvaggia Lucarelli: anche lui sarà al matrimonio della ex Un racconto toccante e inaspettato ha commosso il pubblico di La Volta Buona. Laerte Pappalardo, figlio del cantante Adriano e noto per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2003, ha parlato apertamente per la prima volta dell a grave malattia alimentare che lo ha segnato per anni. Ospite di Caterina Balivo, l’attore ha raccontato di aver sviluppato una forma di anoressia nervosa dopo l’esperienza nel reality show, un periodo durato due anni in cui arrivò a consumare appena 270 calorie al giorno. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - L’ex marito di Selvaggia Lucarelli confessa la tremenda malattia: ecco cosa ha avuto

