L’esordio Prima vittoria in trasferta per la Vigor Castelfidardo
VILLA S.MARTINO 1 VIGOR CASTELFIDARDO 2 VILLA S.MARTINO: Cocco, Fabbri, Rombaldoni, Ascani (15’ st Tartaglia), Paoli, Montanari, Baldini (15’ st Giardini), Balleroni (35’ st Del Monte), Bartomioli (15’ st Tatò Fra.), Muratori, Tatò Fed. Panchina: Bulzinetti, Pasini, Trebbi, Carburi. All. Crisantemi. VIGOR CASTELFIDARDO: Simeoni, Bandanera, Silvestri, Calvigioni, Camilletti, Stacchiotti, Guidobaldi Fil. (25’ st Torresi), Mosca, Guidobaldi Rom. (25’ st Ballarini), Valleja, Kurti (35’ st Barigelli). Panchina: Bonifazi, De Maio, Montesi, Magi, Pasqualini, Mariotti. All. Bedetti. Arbitro: Domizi di Macerata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
