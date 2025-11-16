Lepore sfida Piantedosi sul basket

Una gestione dell’ordine pubblico muscolare». Così Matteo Lepore, sindaco di Bologna, definisce la scelta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di confermare il calendario originario per la sfida di Eurolega di basket tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv. Per il titolare del Viminale, nonostante le proteste annunciate da parte della variegata galassia Pro-Pal, il match deve comunque giocarsi nello storico PalaDozza di piazza Azzarita, nel centro della città, venerdì 21 novembre: «Non sono i soliti facinorosi che possono dettare l’agenda degli eventi». Una scelta che l’amministrazione comunale - schierata fin dall’inizio con la causa palestinese, come testimonia la decisione di esporre la bandiera della Palestina da palazzo d’Accursio - contesta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lepore sfida Piantedosi sul basket

Argomenti simili trattati di recente

Per il terzo anno consecutivo Jannik Sinner è in finale alle Atp Finals di Torino. Ha sconfitto in semifinale l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5 6-2 in un'ora e 52 minuti di gioco. Domani affronterà per il titolo il vincente della sfida di stasera tra l - facebook.com Vai su Facebook

"LEPORE LEGNAMI SOCIETA COOPERATIVA" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Virtus Maccabi, il sindaco Lepore dopo l’ok del ministro Piantedosi: “Si giochi all’Unipol Arena” - La sfida tra Governo e Amministrazione comunale sulla ricetta più adatta per la gestione di una partita di basket segnata dal timore di scontri e disordini in centro a Bologna, dopo che sindacati di b ... Segnala msn.com

Braccio di ferro tra la Bologna e il governo su Virtus-Maccabi - un classico del grande basket internazionale in programma al Paladozza felsineo il 21 novembre - Riporta ansa.it

Virtus Maccabi, Piantedosi: “Si farà”. L’assessora Madrid non ci sta - Proteste annunciate da settimane da collettivi e manifestanti Por Pal per match valido per l’Eurolega tra i bianconeri e gli israeliani in programma il 21 novembre al PalaDozza. Segnala msn.com