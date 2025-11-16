L’Economist loda Meloni | Politico eccezionale

L’eccezionalità di Giorgia Meloni è al centro di una video analisi social dell’Economist. La testata britannica, sul suo canale Instagram affida a un “reel” di Christopher Lockwood la disamina della leader italiana, sia sui tre anni e mezzo di governo sia sull’intero percorso politico. E si parte da un presupposto: «Giorgia Meloni ha ottenuto qualcosa che pochi premier italiani hanno ottenuto: stabilità politica». E infatti, se si esclude l’esperienza di Silvio Berlusconi e nella Prima Repubblica di Bettino Craxi, i governi repubblicani hanno sempre avuto vita breve. Oggi, la leader di Fratelli d'Italia è «il premier più longevo in circa 15 anni» alla guida di «un governo che è stato più moderato del caos neofascista che i suoi detrattori liberal temevano». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

