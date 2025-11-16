Le pillole di Polly | recensione di L’amore non ha un perché L’amore è il perché di Massimo Gramellini
Beccarsi un oggetto bello pesante sul piede non è una cosa piacevole. Alzi la mano chi non è d’accordo. E tuttavia, l’oggetto in questione può diventare una bella sorpresa, se è gradito e non si sapeva nemmeno di possederlo. È proprio questo che è capitato a Massimo Gramellini, o meglio al suo alter ego. Si sentiva inquieto e pieno di domande, così si è recato nel salotto di casa sua, dove ha sistemato i libri “curativi” in un angolo della libreria da lui ribattezzato “La farmacia dell’anima”. Lì, in cerca di conforto e di risposte ai suoi dubbi, Gramellini si era messo a scorrere i titoli dei suoi volumi terapeutici, scritti da autori comici come Wodehouse, ma anche da scrittori seri come Dickens e Tolstoj; la scelta del libro dipende dal tipo di “patologia” che deve curare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Argomenti simili trattati di recente
