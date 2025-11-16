Le pagelle Vitali insicuro la difesa ‘balla’ D’Agostini non trova la via del gol
Vitali 4,5. Nell’ultimo periodo non è più quella sicurezza che aveva salvato il Rimini in tante occasioni. Uscite non sempre puntuali e troppi rischi corsi inutilmente. Come quello che ha consegnato sui piedi di Gori il pallone che è valso il secondo gol dell’ Ascoli e la ’fine’ della partita dei biancorossi. Lepri 5. Là dietro si balla e nonostante la sua voglia di non restare mai in ginocchio qualche volta si deve arrendere agli avversari. Prestando il fianco. Bellodi 5. Tenere a galla una nave che imbarca acqua non è cosa semplice. Cerca di farlo a testa alta, ma la qualità degli avversari non perdona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
