Le pagelle Vitali insicuro la difesa ‘balla’ D’Agostini non trova la via del gol

Sport.quotidiano.net | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vitali 4,5. Nell’ultimo periodo non è più quella sicurezza che aveva salvato il Rimini in tante occasioni. Uscite non sempre puntuali e troppi rischi corsi inutilmente. Come quello che ha consegnato sui piedi di Gori il pallone che è valso il secondo gol dell’ Ascoli e la ’fine’ della partita dei biancorossi. Lepri 5. Là dietro si balla e nonostante la sua voglia di non restare mai in ginocchio qualche volta si deve arrendere agli avversari. Prestando il fianco. Bellodi 5. Tenere a galla una nave che imbarca acqua non è cosa semplice. Cerca di farlo a testa alta, ma la qualità degli avversari non perdona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

le pagelle vitali insicuro la difesa 8216balla8217 d8217agostini non trova la via del gol

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Vitali insicuro, la difesa ‘balla’. D’Agostini non trova la via del gol

Contenuti che potrebbero interessarti

pagelle vitali insicuro difesaLe pagelle. Vitali insicuro, la difesa ‘balla’. D’Agostini non trova la via del gol - Nell’ultimo periodo non è più quella sicurezza che aveva salvato il Rimini in tante occasioni. Lo riporta msn.com

Le pagelle | Capitan Hamsik torna a brillare. Fernandez colosso in difesa - Non si fa apprezzare per un'uscita di testa fuori dall'area per frenare un pericoloso cambio di gioco. Come scrive ilmattino.it

Pisa-Verona, le pagelle di CM: Albiol comanda la difesa, Orban e Giovane non incidono. Frese migliore in campo - Poche emozioni all'Arena Garibaldi tra due squadre che hanno pensato più a difendere che ad attaccare. calciomercato.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Vitali Insicuro Difesa