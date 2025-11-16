Le pagelle Pozzi ancora una volta decisivo e Zoia spinge Paganini sale in cattedra nei momenti clou
Pozzi 7: a un quarto d’ora dalla fine è miracoloso sull’incornata ravvicinata di Mulè. Bove 6,5: nel secondo tempo rende innocuo Bernardotto. Controlla il reparto arretrato con carisma e precisione. Tonucci 5,5: fatica a contenere l’agilità di Bernardotto. Il Guidonia fa leva su queste sue difficoltà per impostarci la manovra d’attacco.(1’s.t Ventre 6: bene negli anticipi difensivi. Sul finale si mette in mostra anche in avanti con belle discese palla al piede.) Ceccacci 6,5: con un filtrante di testa spalanca la porta a Di Paola per il gol del vantaggio. È sua anche la prima grande occasione del primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
