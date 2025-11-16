GIACOMEL 5,5. Sul primo gol respinge proprio lì dove non dovrebbe, e il Sant’Agostino può andare in lunetta due volte segnando. Nella ripresa un errore ma anche una paratona in angolo su botta nel sette di Frignani. IGLIO 5,5. Spinge molto meno del solito anche perché viene da infortunio e impegno infrasettimanale. DALL’ARA 5. La sua peggiore. Gioca con la testa bendata ma spesso non è felice, anche se nel finale "mura" Pierfederici evitando il 2-3. MAMBELLI 5,5. Anche lui è meno sicuro del solito. MAZZALI 5,5. Come Iglio si sgancia meno, e quando lo fa stenta a trovare il cross. Gioca sempre perché non ha una riserva e forse paga la stanchezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle. Da Carbonaro mai uno spunto, Malivojevic non incide