Le Nitto ATP Finals chiudono l' anno del tennis nell' unico modo possibile

La finale dei sogni delle Nitto ATP Finals 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz — la sesta sfida di una stagione da incorniciare — è un concentrato purissimo di pathos, talento e adrenalina. Ogni scambio diventa una scintilla, ogni punto un frammento di una battaglia destinata a restare nella memoria degli appassionati. La vittoria dell’asso azzurro non è solo un trionfo sportivo, ma la chiusura di un cerchio perfetto. Torino, ancora una volta, si erge a testimone di un momento storico che consacra definitivamente Jannik come uno dei più grandi protagonisti del tennis mondiale di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

