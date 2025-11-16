Le New Balance 1500 Raven sono la versione premium di una delle sneaker che faranno più scalpore nel 2026
Le New Balance 1500 Raven sono molto più di una nuova edizione all’interno del catalogo del marchio americano. Rappresentano l’apice del savoir-faire artigianale della linea Made in England e la consacrazione di una silhouette che, per anni, è stata il segreto meglio custodito dai veri intenditori del mondo sneaker. Nel 2026, quel segreto smetterà di esserlo. Lanciate per la prima volta nel 1989, le New Balance 1500 nacquero dalla mano del leggendario designer Steven Smith, lo stesso dietro modelli storici come le New Balance 574, 997 o 550. Il suo obiettivo era creare una sneaker che combinasse il comfort tecnico di una runner con l’eleganza e la precisione di una scarpa formale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
