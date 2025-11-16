Le frasi più belle e sentite di artisti e non per celebrare l' anniversario di fidanzamento Da Shakespeare a Gibran Su Amicait

Cosa dire, o scrivere, quando si celebra un anniversario di fidanzamento? Quali sono le frasi più belle e più romantiche per festeggiare un’unione che, dopo tanto tempo, non conosce crisi? Che sia un anno, cinque, dieci o venticinque non importa: quando il calendario segna una cifra tonda, mai fare finta di niente. Artisti, cantanti, poeti e filosofi hanno passato la vita a celebrare l’amore in tutte le sue forme. Ecco, qui di seguito, alcune frasi per rendere l’anniversario di fidanzamento memorabile e, soprattutto, a prova del tempo che passa. GUARDA LE FOTO Regina Elisabetta e Filippo, anniversario di matrimonio: 72 anni dopo, le foto più belle di ieri e oggi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le frasi più belle e sentite di artisti (e non) per celebrare l'anniversario di fidanzamento. Da Shakespeare a Gibran. Su Amica.it