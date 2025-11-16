Le Atp Finals ancora a Sinner | una grande vittoria contro Alcaraz
La vittoria di Sinner alle Atp Finals consacra definitivamente l’azzurro come uno dei grandi protagonisti del tennis mondiale di sempre. A Torino, davanti a un pubblico in delirio, Jannik Sinner ha conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo di Maestro, battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 7-5 in due ore . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
