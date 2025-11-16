LBA regular season Olimpia Milano-Trapani Shark 80-86 terza sconfitta in campionato per l’EA7 di coach Ettore Messina

L'Olimpia Milano di Messina rincorre per tutta la partita ma non completa la rimonta: Trapani gestisce il vantaggio con continuità offensiva e precisione ai liberi, conquistando la settima vittoria stagionale All'Unipol Forum l'Olimpia Milano cede 80-86 a Trapani nella gara valida per l'ottav.

