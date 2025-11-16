Lazio non solo Rovella | altra tegola per Sarri Questo giocatore si è fatto male in Nazionale Le sue condizioni e il possibile recupero

Lazio, non arrivano buone notizie per Sarri. Hysaj si è fermato per un problema all'anca in Nazionale. Le condizioni del giocatore La Lazio segue con crescente attenzione le condizioni di Elseid Hysaj, fermatosi durante la gara tra Albania e Inghilterra valida per gli impegni internazionali. Il terzino biancoceleste è stato costretto ad abbandonare il campo.

Lazio, non solo Rovella: altra tegola per Sarri. Questo giocatore si è fatto male in Nazionale. Le sue condizioni e il possibile recupero

