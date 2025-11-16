Lazio non solo Rovella | altra tegola per Sarri Questo giocatore si è fatto male in Nazionale Le sue condizioni e il possibile recupero
Lazio, non arrivano buone notizie per Sarri. Hysaj si è fermato per un problema all’anca in Nazionale. Le condizioni del giocatore La Lazio segue con crescente attenzione le condizioni di Elseid Hysaj, fermatosi durante la gara tra Albania e Inghilterra valida per gli impegni internazionali. Il terzino biancoceleste è stato costretto ad abbandonare il campo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Con la pubalgia di Rovella non ancora risolta (e l’operazione ormai inevitabile) la Lazio tocca quota 10 infortuni muscolari in stagione ? Un numero che ha spinto il presidente Claudio Lotito a un gesto tanto simbolico quanto deciso: far benedire i campi - facebook.com Vai su Facebook
? ULTIM’ORA – #Lazio, #Rovella si opera: ecco i tempi di recupero! E rischia di finire fuori lista Vai su X
Rovella Lazio, il rientro del centrocampista biancoceleste slitta! Operazione inevitabile: ecco quando tornerà a disposizione di Sarri - Rovella Lazio, il centrocampista biancoceleste dovrà fermarsi : Sarri valuta modifiche alla lista Serie A per sopperire all’assenza Brutte notizie per Maurizio Sarri, che deve fare i conti con un’altr ... Lo riporta calcionews24.com
Tegola Lazio: Rovella rientrerà a gennaio - Brutte notizie in casa Lazio, che dovrà aspettare Nicolò Rovella fino a gennaio. Come scrive europacalcio.it
Lazio, Rovella si opera: tempi di recupero e come cambia la rosa di Sarri - Dopo i numerosi problemi fisici che hanno segnato l’avvio di stagione, Maurizio Sarri perde nuovamente un pezzo importante del suo centrocampo: Nicolò R ... Secondo msn.com