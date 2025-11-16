Lazio arriva il comunicato ufficiale su Rovella | Tutta la famiglia laziale è al fianco di Nicolò La Società lo ha sostenuto sempre

Lazio, arriva il comunicato ufficiale dopo la decisione di ricorrere all’operazione da parte di Nicolò Rovella: la nota del club Nicolò Rovella dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, come confermato dallo stesso giocatore su Instagram. La terapia conservativa intrapresa non ha avuto l’esito sperato, costringendolo a rimandare il rientro in campo. La Lazio, attraverso i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, arriva il comunicato ufficiale su Rovella: «Tutta la famiglia laziale è al fianco di Nicolò. La Società lo ha sostenuto sempre»

