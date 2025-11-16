Lazio arriva il comunicato ufficiale su Rovella | Tutta la famiglia laziale è al fianco di Nicolò La Società lo ha sostenuto sempre
Lazio, arriva il comunicato ufficiale dopo la decisione di ricorrere all’operazione da parte di Nicolò Rovella: la nota del club Nicolò Rovella dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, come confermato dallo stesso giocatore su Instagram. La terapia conservativa intrapresa non ha avuto l’esito sperato, costringendolo a rimandare il rientro in campo. La Lazio, attraverso i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Secondo atto di Coppa Lazio! Arriva una squadra importante con il quale abbiamo battagliato l’anno scorso in campionato e capace di rifilare 8 gol al Passo Corese, altra avversaria di questo mini girone. Chi vince passa e allora vi aspettiamo al Rasi domani - facebook.com Vai su Facebook
Lazio, arriva il comunicato ufficiale su Rovella: «Tutta la famiglia laziale è al fianco di Nicolò. La Società lo ha sostenuto sempre» - Lazio, arriva il comunicato ufficiale dopo la decisione di ricorrere all’operazione da parte di Nicolò Rovella: la nota del club Nicolò Rovella dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, come ... Si legge su calcionews24.com
Rovella Lazio, arriva la nota ufficiale del club biancoceleste: «La famiglia laziale, i compagni, lo staff e tutto l’ambiente biancoceleste lo aspettano» - Rovella Lazio, arriva il comunicato del club: «La famiglia laziale, i compagni, lo staff e tutto l’ambiente biancoceleste lo aspettano» Nicolò Rovella dovrà sottoporsi a un’operazione, dopo che la ter ... Segnala lazionews24.com
Il comunicato della Lazio su Rovella: “Nicolò ha affrontato settimane complicate. Siamo tutti con lui” - La Lazio ha pubblicato un comunicato tramite i propri canali ufficiali per mostrare la propria solidarietà nei confronti del centrocampista Nicolò Rovella che dovrà affrontare un’operazione per poter ... Lo riporta msn.com