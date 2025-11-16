Anche per il San Donato Tavarnelle la gara di questo pomeriggio ha il sapore della rivincita. La squadra di Bonuccelli è reduce dalle sconfitte con Terranuova Traiana e Prato e vuole tornare subito a fare punti. "Mi aspetto una partita difficile e stimolante – ha affermato il centrocampista Leonardo Torrini a Gazzetta di Siena –. Giochiamo in uno stadio importante contro una squadra ben organizzata e con un’identità precisa: sarà difficile, ma vogliamo fare bene". Il gialloblù ha già incrociato Bellazzini la sorsa stagione, quando militava nel Figline. "Sono sempre partite complicate, contro di lui, è un allenatore difficile da incontrare – ha spiegato –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'avversario: parla Torrini. "Cosa mi aspetto? Partita difficile ma stimolante»