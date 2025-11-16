L' auto contro i pini e i perché dell' incidente Chi era Adriano il 22enne morto alle porte di Arezzo

Arezzonotizie.it | 16 nov 2025

Avrebbe compiuto gli anni il prossimo dicembre Adrian Bitchin, il 22enne morto in un incidente stradale lungo la Ss73. Una tragedia avvenuta alle porte della città e sulla quale sono adesso in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia municipale per comprendere meglio la dinamica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

