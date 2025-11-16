Laura Pausini la cugina shock contro di lei | Vi dico cosa mi ha fatto

– Il dolore per una perdita improvvisa può trasformarsi in qualcosa di ancora più complesso quando, accanto al lutto, riaffiorano vecchie ferite familiari. È quello che è successo dopo la morte di un uomo investito da un pirata della strada mentre era in bici pochi giorni fa. A scoperchiare anni di tensioni è stata la figlia, che con un post durissimo sui social ha chiesto pubblicamente che una parte della famiglia non si presentasse al funerale. Una richiesta che ha fatto scalpore, perché tra i parenti coinvolti c’è anche un volto amatissimo della musica italiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Laura Pausini, la cugina shock contro di lei: “Vi dico cosa mi ha fatto”

Argomenti simili trattati di recente

Sabrina, cugina di Laura Pausini: «Non l'ho voluta al funerale di mio padre e non le riaprirò le braccia» Vai su X

"In assenza di te" di Laura Pausini è stato pubblicato come singolo nel gennaio 1999, tratto dall'album di Laura Pausini "La mia risposta", uscito nel 1998. Brano che parla d'amore e della difficoltà di stare distante da Esso (assenza di te). Questo viaggio all'inte - facebook.com Vai su Facebook

Sabrina, cugina di Laura Pausini choc: “Non l’ho voluta al funerale di mio padre”/ “Ecco cosa mi ha fatto” - Sabrina Pausini spiega perché ha scelto di vivere il suo lutto senza la presenza di Laura Pausini: cos'è successo in famiglia? Lo riporta ilsussidiario.net

Laura Pausini replica alla cugina dopo la morte dello zio: “Tu sai, io so” - Laura Pausini rompe il silenzio sulla morte dello zio Ettore, fratello del padre Fabrizio, e risponde implicitamente alle polemiche della cugina Sabrina ... Come scrive dilei.it

Sabrina Pausini: “Pace con mia cugina Laura? Mai, vi dico cosa mi ha fatto” - Laura Pausini, la cugina Sabrina ha spiegato perché non l'ha voluta ai funerali e perché mai farà pace con lei ... Lo riporta msn.com