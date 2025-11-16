L’atteso ritorno di Arisa a Sanremo la strana coppia Afef e Tronchetti Provera e Chanel Totti e il mistero dei mancati auguri al fratello Cristian

3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L’atteso ritorno di Arisa a Sanremo, la strana coppia Afef e Tronchetti Provera e Chanel Totti e il mistero dei mancati auguri al fratello Cristian

Contenuti che potrebbero interessarti

Il ritorno più atteso di questa stagione: Andrea Delogu torna in pista e tutto può succedere - facebook.com Vai su Facebook

Moto3, un atteso ritorno: riecco José Antonio Rueda, che emozione a Valencia @corsedimoto Vai su X

Arisa, chi è: Sanremo il suo trampolino nel mondo della musica/ “Sensibile, ma spesso vorrei non esserlo” - Il successo nel 2009 con Sincerità a Sanremo tra le Nuove Proposte. Lo riporta ilsussidiario.net

Arisa, confessione choc: “Amore tossico? Mi è capitato”/ “Proposto brano per Sanremo 2026, sarebbe un sogno” - Mi è capitato", sarà in gara al Festival di Sanremo 2026? Da ilsussidiario.net

Arisa: “Non mi sono arresa. Ho mandato un brano per Sanremo 2026” - A pensarci bene, Arisa somiglia metaforicamente a Craco, la città fantasma della sua Basilicata in cui la cantante ha scelto di girare il videoclip del suo nuovo singolo, “Nuvole”, una ballata ... Secondo rockol.it