Non si ferma l’ Ascoli che con il gol di Samuele Damiani e dell’ex amaranto Gabriele Gori (nella foto) vince in trasferta a Rimini e si porta a 4 punti dagli amaranto in vista dello scontro diretto di domenica alle 14.30 nelle Marche. Nelle altre partite di ieri il Pineto ha battuto il Carpi 1-0 il Perugia ha pareggiato 1-1 a Sassari mentre la Vis Pesaro ha sconfitto 2-1 il Guidonia. Oggi scende in campo il Ravenna che con una vittoria scavalcherebbe gli amaranto e con un pareggio andrebbe a pari punti. La squadra romagnola è impegnata a Livorno con il debutto in panchina di Roberto Venturato: fischio d’inizio alle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'Ascoli vince con l'ex Gori, oggi il Ravenna