L’arte ritrovata e i floppy disk
Manca solo Hal 9000, il computer narcisista che nel film di Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello Spazio, dichiara di essere nato il 12 gennaio 1992 in Illinois. Non sono così . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Scopri altri approfondimenti
’ ’ Il CCR La Venaria Reale partecipa alla terza edizione di “”, il festival del Circolo dei lettori dedicato al tema dell’identità (coltivata, negata, ritrovata). Un’occasione per interrogarsi sul significato di identità - facebook.com Vai su Facebook