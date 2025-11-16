Landini | non vogliono sciopero?trattino

16 nov 2025

21.30 "Se vogliono che il 12 dicembre non si scioperi, c'è il tempo per aprire una trattativa, per cambiare le cose, noi stiamo chiedendo delle cose precise." Così il leader della Cgil, Maurizio Landini su La7. E in merito alla proposta della patrimoniale ha spiegato: "Noi abbiamo chiesto che 50 mila persone,quelle più ricche,da 2 mln di ricchezza netta in su, paghino un contributo di solidarietà dell'1,3%. Così si può investire nella scuola e nella sanità. Occorre poi ripristinare la progressività". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

