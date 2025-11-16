L’Ancona è pronta per il derby L’ostacolo Senigallia da superare
Ecco il derby con la Vigor, giornata biancorossa, con oltre 2500 persone attese al Del Conero. L’Ancona prova a proseguire la sua corsa all’inseguimento dell’Ostiamare. L’obiettivo è chiaro: conquistare altri tre punti contro la Vigor per presentarsi al top della condizione mentale e con la migliore posizione in classifica possibile al successivo confronto a Teramo. Di mezzo c’è l’ostacolo Vigor, non un avversario qualsiasi. Maurizi fa i conti con l’assenza per squalifica di Rovinelli e con diversi infortunati, da Matese, a Zini e Teraschi che però sono tornati a lavorare in gruppo. In compenso ritrova al centro della difesa Bonaccorsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
