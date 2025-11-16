L’albo d’oro delle ATP Finals | il record di vittorie resta di Novak Djokovic Sinner a quota 2

Per la seconda volta nella propria carriera Jannik Sinner si proclama vincitore delle ATP Finals. L’altoatesino, ad oggi numero 2 del mondo, fa suo il torneo un tempo noto come Masters non consentendo a Carlos Alcaraz di diventare il terzo giocatore in grado di conquistare l’evento per la Spagna. Un albo d’oro, quello delle Finals, che parte dal 1970, dalle prime edizioni itineranti prima di trovar casa fissa al Madison Square Garden di New York. Una casa che sembrava poter diventare quella definitiva, solo che poi è intervenuta la passione tedesca nata dall’era di Boris Becker e ci si è trasferiti a Francoforte e poi Hannover. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’albo d’oro delle ATP Finals: il record di vittorie resta di Novak Djokovic, Sinner a quota 2

