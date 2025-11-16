Ladro in casa di un dirigente di calcio | è un giocatore di una squadra avversaria
Furto in abitazione a Forio d'Ischia mentre i residenti sono in casa. Vittima del colpo è un dirigete sportivo dell'A.s.d. Real Forio, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. L’uomo era a letto con la propria consorte. I due si sono svegliati si sono accorti del furto. Ignoti sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Furto in casa di un dirigente sportivo, il ladro è un calciatore della squadra avversaria - Un derby che si è consumato non sul campo, ma tra le vie dell'isola di Ischia, dove la rivalità sportiva si è trasformata in un colpo di scena fuori dal campo: un furto ... Riporta leggo.it
