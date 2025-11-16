L’abbraccio a Laila la foto col cane e la racchetta al fratello | Jannik dopo la vittoria
Jannik Sinner per la seconda volta consecutiva si porta a casa il trofeo delle ATP Finals di Torino dopo la vittoria contro Carlos Alcaraz. " Venire e vincere qua a Torino, davanti al pubblico italiano, è stato fantastico. Prima del torneo non vedevo l'ora. Per me è molto speciale ", ha dichiarato il campione. " Celebrare questo torneo dopo due mesi intensi è incredibile. Con Carlos bisogna giocare al meglio: ho servito bene in certi momenti. Lui è uno di quelli con la migliore risposta nel circuito. È stata una partita durissima. Significa tanto chiudere così la stagione ", ha concluso il campione, che prima di presentarsi davanti alle telecamere, subito dopo il punto vinto è corso sugli spalti per un momento di festeggiamento privato, seppure pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
