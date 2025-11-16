La Tema Sinergia sbaglia l' approccio la reazione non è sufficiente | ko a Chiusi

Ravennatoday.it | 16 nov 2025

Nella pallacanestro spesso decidono gli episodi, soprattutto nei finali di gara punto a punto, ma questa volta la Tema Sinergie deve recriminare per come ha approcciato alla gara. La sconfitta in casa di Chiusi non è infatti figlia della ‘lotteria dei tiri liberi’ nel finale, ma del primo quarto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

