LA TELA DELL'ASSASSINO Raimovie ore 19.25 Con Ashley Judd, Samuel Jackson e Andy Garcia. Regia di Philip Kaufman. Produzione USA 2004. Durata: 1 ora e 37 minuti LA TRAMA Una bella poliziotta dà la caccia a un serial killer che colpisce con implacabile frequenza. Ma un giorno si trova a essere lei la prima sospettata. Sì perchè tutte le vittime avevano una cosa in comune: poco prima del killeraggio erano stati a letto colla bella donna. PERCHE' VEDERLO perchè è un intricato giallo dove tutte le tessere del mosaico del crimine vanno messe sagacemente a posto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "La tela dell'assassino": la caccia al killer