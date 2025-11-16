La tela dell' assassino | la caccia al killer

LA TELA  DELL'ASSASSINO  Raimovie  ore 19.25 Con  Ashley  Judd, Samuel Jackson e  Andy Garcia.  Regia di   Philip Kaufman. Produzione USA 2004.  Durata:  1 ora e  37 minuti LA  TRAMA Una  bella  poliziotta  dà  la caccia  a un  serial killer    che   colpisce  con  implacabile frequenza.  Ma  un  giorno  si  trova  a essere  lei  la  prima   sospettata. Sì  perchè  tutte le vittime  avevano  una  cosa  in comune: poco  prima  del  killeraggio  erano   stati a  letto  colla  bella  donna. PERCHE' VEDERLO   perchè  è  un  intricato  giallo  dove   tutte le tessere  del  mosaico   del  crimine vanno messe  sagacemente  a posto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

