La Striscia di Gaza è in un limbo

Lidentita.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La transizione alla seconda fase del piano trumpiano è complicata L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

la striscia di gaza 232 in un limbo

© Lidentita.it - La Striscia di Gaza è in un limbo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Striscia di Gaza: Caritas Gerusalemme, in consegna 10mila confezioni di latte artificiale a bambini e famiglie - In seguito all’annuncio ufficiale della fine della guerra a Gaza, Caritas Gerusalemme &#232; stata tra le prime organizzazioni umanitarie a rispondere, agendo rapidamente per soddisfare i bisogni urgenti ... Secondo agensir.it

Hamas &#232; ancora lì - Poco dopo il ritiro dell’esercito israeliano da ampie zone della Striscia di Gaza, a seguito dell’entrata in vigore del cessate il fuoco, i miliziani di Hamas hanno cominciato a uscire dai tunnel e ... Da ilpost.it

Gaza, oltre 100 morti dopo raid sulla Striscia. Israele: "Ripristinata tregua" - L'Idf, citato da Haaretz, ha spiegato di aver colpito una "minaccia imminente" nel nord di Gaza. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Striscia Gaza 232 Limbo