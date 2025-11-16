La Striscia di Gaza è in un limbo
La transizione alla seconda fase del piano trumpiano è complicata L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Corriere della Sera. . Da ieri forti piogge sopra Israele e la Cisgiordania. Ma soprattutto su Gaza. Le immagini che arrivano dalla Striscia mostrano sfollati e civili in condizioni di estrema difficoltà con materassi, vestiti e altri effetti personali inzuppati dall'alluvion - facebook.com Vai su Facebook
Striscia di Gaza: Caritas Gerusalemme, in consegna 10mila confezioni di latte artificiale a bambini e famiglie - In seguito all’annuncio ufficiale della fine della guerra a Gaza, Caritas Gerusalemme è stata tra le prime organizzazioni umanitarie a rispondere, agendo rapidamente per soddisfare i bisogni urgenti ... Secondo agensir.it
Hamas è ancora lì - Poco dopo il ritiro dell’esercito israeliano da ampie zone della Striscia di Gaza, a seguito dell’entrata in vigore del cessate il fuoco, i miliziani di Hamas hanno cominciato a uscire dai tunnel e ... Da ilpost.it
Gaza, oltre 100 morti dopo raid sulla Striscia. Israele: "Ripristinata tregua" - L'Idf, citato da Haaretz, ha spiegato di aver colpito una "minaccia imminente" nel nord di Gaza. Riporta tg24.sky.it