La storia Il difensore Caldara si ritira a 31 anni | Tradito dal corpo

Un’uscita in punta di piedi, dopo le ultime stagioni tribolate, fra infortuni e spostamenti continui culminati con una dolorosa depressione. A soli 31 anni Mattia Caldara, una delle migliori giovani promesse del calcio italianio (non a caso si è “formato“ nel vivaio dell’Atalanta) ha deciso di lasciare il calcio giocato. Il difensore, che ha avuto agrolci parentesi anche con Milan e Juventus, ha spiegato in una lettera le motivazioni che lo hanno spinto già ad appendere gli scarpini al chiodo. "Un foglio bianco, una penna. Chiudo gli occhi, butto fuori l’aria. Li riapro, è arrivato il momento. Caro calcio, io ti saluto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La storia. Il difensore Caldara si ritira a 31 anni: "Tradito dal corpo»

