La squadra femminile Viola girls che peccato Ma è la strada giusta Sorpasso solo rinviato

Parma 1 Fiorentina 1 PARMA: Ceasar, Pondini, Pinther (69’ Kajan), Real Carranza, Distefano (69’ Kajzba), Dominguez Rojo, Bon Salas, Ambroci (C), Uffren, Benedetti, Cox. All. Valenti. FIORENTINA: Fiskerstrand, Van Der Zanden, Faerge, Orsi, Woldvik, Severini (C), Cherubini (66’ Tryggvadottir), Snerle, Bonfantini (79’ Johansen), Hurtig (59’ Wijnants), Janogy. All. Pinones Arce. Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa. Reti: 50’ rig. Severini, 58’ Distefano. Note - Ammonite: Dominguez Rojo, Snerle e Van Der Zanden. Recupero: 1’ e 5’. NOCETO - Ai punti avrebbe vinto la Fiorentina, per le occasioni costruite sotto una pioggia battente, soprattutto nella ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La squadra femminile. Viola girls, che peccato. Ma è la strada giusta. Sorpasso (solo) rinviato

