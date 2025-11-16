La Sicilia regina dell’offerta extralberghiera con 47mila strutture Il turismo motrice dell' economia regionale
Al via ieri mattina la IX Bte, Borsa del turismo extralberghiero di Confesercenti Sicilia, promossa insieme all’assessorato al Turismo della Regione siciliana. In apertura sono stati illustrati i dati della ricerca commissionata al centro studi turistici (Cst) di Firenze alla presenza, tra gli altri, del presidente nazionale di Confesercenti Nico Gronchi, del presidente regionale Vittorio Messina,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
La Sicilia regina dell’offerta extralberghiera: nell'isola 47mila strutture, ma aree interne ancora marginali - La Sicilia è regina dell’extralberghiero nel Mediterraneo: 47 mila strutture, ma le aree interne sono ancora marginali. Si legge su msn.com
