La Serie A è manovrata dal Delaware il paradiso fiscale dove sono le società che controllano Inter Milan Atalanta e non solo
La serie A ha un nuovo luogo simbolo, creato dall’irruzione americana nel calcio italiano: è il Delaware, e in particolare la città di Wilmington, la più popolosa dello stato con i suoi circa 72mila abitanti, che si trova quasi perfettamente a metà strada tra Washington e New York. Perché tanta attrattiva? Risposta facile facile: il Delaware è una sorta di paradiso fiscale in terra a stelle e strisce, con burocrazia di fatto inesistente, tassazione più che favorevole e anonimato garantito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
