La segretaria in equilibrio sull’eterno presente
L’elezione dell’outsider Elly Schlein alle primarie del Partito democratico del 2023 è stata una sorpresa generale. Pochi quelli che l’avevano vista arrivare, in quella domenica di fine febbraio. La vittoria . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
La segretaria in equilibrio sull’eterno presente ?Schlein ha ereditato una struttura organizzativa vischiosa, impantanata in un partito di amministratori, ed è stata nel mirino della corrente “riformista” che lavora contro fin dall’inizio @FilBarbera Vai su X
