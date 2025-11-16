La segretaria in equilibrio sull’eterno presente

Cms.ilmanifesto.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’elezione dell’outsider Elly Schlein alle primarie del Partito democratico del 2023 è stata una sorpresa generale. Pochi quelli che l’avevano vista arrivare, in quella domenica di fine febbraio. La vittoria . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la segretaria in equilibrio sull8217eterno presente

© Cms.ilmanifesto.it - La segretaria in equilibrio sull’eterno presente

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Segretaria Equilibrio Sull8217eterno Presente