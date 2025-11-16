Sabato 15 novembre è tornata a intrattenere e divertire gli appassionati di Canale 5 La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti continua a navigare imbattutto l’Access Prime Time delle serate italiane, sempre accompagnato dalla “sua socia”, coma a volte è lui stesso a definirla, Samira Lui. La puntata si è aperta in musica e in balli con l’ormai immancabile band. “Sono venuto qui per dirvi che vi voglio bene”, ha gridato il conduttore, accolto calorosamente dal pubblico. Gerry Scotti ha provocato il campione rivelando il suo lato romantico, ma la partita non si è conclusa nel migliore dei modi per il giovane di Recanati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Scotti romantico: balla, loda Samira e punge il campione