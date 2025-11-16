La Ruota della Fortuna Scotti romantico | balla loda Samira e punge il campione
Sabato 15 novembre è tornata a intrattenere e divertire gli appassionati di Canale 5 La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti continua a navigare imbattutto l’Access Prime Time delle serate italiane, sempre accompagnato dalla “sua socia”, coma a volte è lui stesso a definirla, Samira Lui. La puntata si è aperta in musica e in balli con l’ormai immancabile band. “Sono venuto qui per dirvi che vi voglio bene”, ha gridato il conduttore, accolto calorosamente dal pubblico. Gerry Scotti ha provocato il campione rivelando il suo lato romantico, ma la partita non si è conclusa nel migliore dei modi per il giovane di Recanati. 🔗 Leggi su Dilei.it
News recenti che potrebbero piacerti
Super vincita a La Ruota della Fortuna. L'ultima puntata del game show di Gerry Scotti è terminata alle 22 - facebook.com Vai su Facebook
"#LaRuotaDellaFortuna" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna raddoppia contro le fiction Rai: come cambia il palinsesto - La Ruota della Fortuna arriva in prima serata: Gerry Scotti sfida le fiction di Rai1 mentre Mediaset ridisegna ancora il palinsesto. Come scrive libero.it
Palinsesti Mediaset, la Ruota della Fortuna di Gerry Scotti cambia giorno, il GF resiste e colpo di scena per...- Retroscena - Dire che c'è una specie di terremoto nella costruzione dei palinsesti di Mediaset è forse esagerato, ma probabilmente ci si avvicina abbastanza. Segnala affaritaliani.it
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sconvolto: “Clamoroso”. Addio choc del campionissimo Gabriele - Tanti colpi di scena nella puntata de La Ruota della Fortuna del 3 novembre 2025, addio al campionissimo Gabriele, che ha vinto quasi 300 mila euro. Scrive libero.it