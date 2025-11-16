la quiete dei numeri prelude a cose grosse

Di sicuro non ci stiamo annoiando. Si è chiusa un’altra settimana con un saldo poco sopra la parità per la old economy poco sotto per la new economy. Sembra quiete ma sotto i freddi numeri c’è un cuore che batte, sarà dell'Orso o del Toro? Da una parte le borse europee e il Dow Jones che hanno il segno più, segnando anche nuovi record, dall’altra il tema dominante, il tech, che incassa un altro segno meno dopo un tentativo di ripresa finito male. L’ottava era cominciata con i buoni propositi sullo shutdown, una notizia che i mercati avevano già annusato venerdì 7 manifestandolo con un robusto recupero che è poi sfociato in un roboante rialzo lunedì 10: acquisti in massa soprattutto sul tech che avevano cancellato i timori della “bolla AI”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

