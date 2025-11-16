La Pietro Pezzi espugna Modena e coglie il terzo successo consecutivo in trasferta

Tre punti importanti per la Pietro Pezzi in chiave salvezza, che, nel sesto turno di campionato vince con il massimo scarto sul campo di Modena Volley. Si parte con Di Felice al palleggio, Dovganyuk opposto, Foschini e Visani centrali, Boscherini e Fabbri laterali e la coppia Passanti - Gardini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it