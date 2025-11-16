Nazim dice basta agli atteggiamenti tossici di Harika e la lascia dopo un clamoroso scontro in pubblico. Scopri tutto quello che succede nelle nuove puntate. Nelle prossime puntate di La notte nel cuore, si consuma la rottura definitiva tra Harika e Nazim. Un episodio incandescente mette la parola fine a una relazione che sembrava avere ancora una possibilità. Tutto accade in un negozio, dove Harika dà libero sfogo al suo carattere autoritario, aggredendo verbalmente una commessa colpevole solo di svolgere il proprio lavoro. Nazim, presente alla scena, rimane sconvolto. Non è solo un litigio: è la conferma che Harika, lontana dai suoi occhi, mostra il peggio di sé. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Notte Nel Cuore, Anticipazioni Turche: Nazim Lascia Harika!