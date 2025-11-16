La Notte nel Cuore anticipazioni trentaseiesima puntata di martedì 18 novembre 2025
Lutto per la famiglia Sansalan nel corso della prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 18 novembre 2025. Dopo diverse settimane passate in coma, Samet muore all’improvviso. Una morte che impedisce alla spietata Hikmet di portare avanti il suo piano per estorcere al nipote Cihan del denaro e un edificio commerciale e che genera diverse reazioni nei personaggi. Ecco le anticipazioni. . 1×89: Tahsin e Cihan incontrano Hikmet per ottenere da lei la custodia legale di Samet Sansalan e quindi il controllo delle sue quote azionarie, ma Hikmet reputa la loro offerta troppo bassa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Nel cuore della notte senese, la Luna si alza sopra il maestoso Duomo di S. Maria Assunta, disegnando un arco silenzioso nel cielo. Nelle fotografie di Gabriele Laffi, il suo disco luminoso non è solo un soggetto astronomico: è anche un simbolo che attraver - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore anticipazioni martedì 18 novembre: Hikmet chiede 5 milioni a Cihan, Samet muore - Le anticipazioni delle puntate de La notte nel cuore che andranno in onda su Canale 5 martedì 18 novembre, a partire dalle 21:20, promettono un inaspettato e tragico colpo di scena. Lo riporta fanpage.it
La notte nel cuore, anticipazioni di domenica 16 novembre: Sumru ha un asso nella manica, Esat viene scoperto - Nella puntata del 16 novembre, Sumru dovrà provare che Halil sta mentendo sul loro passato, ma come fare? Riporta movieplayer.it
“La notte nel cuore”, le anticipazioni: nessuno crede alla versione di Sumru - Ecco quello che succederà nella puntata della soap opera in onda il 16 e il 18 novembre su Canale 5 (dom. Riporta sorrisi.com