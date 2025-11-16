Lutto per la famiglia Sansalan nel corso della prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 18 novembre 2025. Dopo diverse settimane passate in coma, Samet muore all’improvviso. Una morte che impedisce alla spietata Hikmet di portare avanti il suo piano per estorcere al nipote Cihan del denaro e un edificio commerciale e che genera diverse reazioni nei personaggi. Ecco le anticipazioni. . 1×89: Tahsin e Cihan incontrano Hikmet per ottenere da lei la custodia legale di Samet Sansalan e quindi il controllo delle sue quote azionarie, ma Hikmet reputa la loro offerta troppo bassa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Notte nel Cuore, anticipazioni trentaseiesima puntata di martedì 18 novembre 2025