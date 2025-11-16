Esposito porta in vantaggio gli azzurri, poi i norvegesi ribaltano il risultato e calano il poker. Azzurri ai play-off MILANO - MILANO - L'Italia perde 4-1 contro la Norvegia, decisiva la doppietta di Haaland e i gol di Nusa e Strand Larsen che hanno annullato il vantaggio siglato da Pio Esposito. G. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Norvegia travolge l'Italia 4-1 a San Siro, Haaland e compagni ai Mondiali