La Norvegia sculaccia anche l’Italia di Gattuso 1-4 | ora basta con grottesche fanfare pensiamo ai playoff

La Norvegia sculaccia l’Italia anche con Gattuso: ora basta con grottesche fanfare, pensiamo ai playoff Quel 3-0 a Oslo fece capire alla Figc che era finito il tempo di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale. E alla fine è stato giusto così. Luciano non è tecnico da Nazionale, è un grandissimo allenatore ma da club. Al suo posto, è storia nota, è arrivato Gennaro Gattuso allenatore dal curriculum impresentabile ma piace assai agli italiani (anche alle donne, diciamolo, soprattutto quelle che non guardano una partita di calcio nemmeno per sbaglio). Gattuso miracoli non può fare. Non sarebbe neanche in grado, non è questo il punto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Norvegia sculaccia anche l’Italia di Gattuso (1-4): ora basta con grottesche fanfare, pensiamo ai playoff

