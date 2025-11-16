La Nigeria di Osimhen è fuori dal Mondiale ha perso ai rigori col Congo
. Niente Mondiale per Victor Osimhen. La Nigeria è stata eliminata ia rigori dal Congo. La partita è finita 1-1, Osimhen è uscito alla fine del primo tempo. Poi, i rigori e il Congo ha vinto al sesto rigore. Fuori il Camerun di Anguissa (sempre contro il Congo) e poi anche la Nigeria di Osimhen e Lookman. Il Congo ha cambiato portiere proprio per i calci di rigore. Al 120esimo è entrato Fayulu per Mpasi. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
