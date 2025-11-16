La Nigeria di Osimhen è fuori dal Mondiale ha perso ai rigori col Congo

Ilnapolista.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Niente Mondiale per Victor Osimhen. La Nigeria è stata eliminata ia rigori dal Congo. La partita è finita 1-1, Osimhen è uscito alla fine del primo tempo. Poi, i rigori e il Congo ha vinto al sesto rigore. Fuori il Camerun di Anguissa (sempre contro il Congo) e poi anche la Nigeria di Osimhen e Lookman. Il Congo ha cambiato portiere proprio per i calci di rigore. Al 120esimo è entrato Fayulu per Mpasi.   L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

la nigeria di osimhen 232 fuori dal mondiale ha perso ai rigori col congo

© Ilnapolista.it - La Nigeria di Osimhen è fuori dal Mondiale (ha perso ai rigori col Congo)

Contenuti che potrebbero interessarti

Osimhen fuori dalla lista Serie A del Napoli: l’attaccante nigeriano escluso insieme a Mario Rui - Victor Osimhen ufficialmente fuori dalla lista dei giocatori utilizzabili dal Napoli in Serie A almeno fino a gennaio. Si legge su fanpage.it

Ufficiale, Osimhen fuori rosa Napoli! E Lukaku 'non ha pietà' - Victor Osimhen &#232; fuori dalla lista del Napoli per il campionato di Serie A. Segnala tuttosport.com

Napoli: Osimhen fuori lista Serie A, può rientrare? Il regolamento - É la dura realtà di casa Napoli, dato che il centravanti nigeriano, dalla giornata di ieri, &#232; stato ufficialmente escluso dalla lista ... Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Nigeria Osimhen 232 Fuori