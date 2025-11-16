La mostra Cartier e il Mito ai Musei Capitolini porta a Roma un dialogo fra creazioni provenienti dall’heritage della Cartier Collection e sculture in marmo della collezione del cardinale Alessandro Albani

Iodonna.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L a domanda potrebbe sembrare fin troppo seria. Quanto conta il mito nella nostra vita? E in che modo archetipi “divini” ci hanno influenzato nei secoli? Partendo dalla letteratura, nel nuovo Un cuore greco (Neri Pozza) Marina Valensise viaggia fra opere di creativi che, nel Novecento, hanno trovato nel patrimonio classico ispirazioni d’avanguardia. Monica Bellucci regina di stile al gala Cartier: una notte di smeraldi e glamour X Qualcosa che, spiega l’autrice, purtroppo non accade più così spesso: «Immersi come siamo in un mondo che si rivela più distopico di quello annunciato dagli autori dei romanzi di fantascienza cinquant’anni fa, scopriamo artisti convinti di poter tranquillamente fare a meno dei capolavori del mondo antico». 🔗 Leggi su Iodonna.it

la mostra cartier e il mito ai musei capitolini porta a roma un dialogo fra creazioni provenienti dall8217heritage della cartier collection e sculture in marmo della collezione del cardinale alessandro albani

© Iodonna.it - La mostra "Cartier e il Mito ai Musei Capitolini" porta a Roma un dialogo fra creazioni provenienti dall’heritage della Cartier Collection e sculture in marmo della collezione del cardinale Alessandro Albani

Argomenti simili trattati di recente

mostra cartier mito museiCartier e il Mito: la mostra ai Musei Capitolini dove il tempo diventa luce - A Roma, la luce di Cartier incontra il marmo dei Musei Capitolini in una mostra che celebra il dialogo tra bellezza, mito e tempo. Si legge su iconmagazine.it

mostra cartier mito museiI miti di Cartier in mostra nei Musei Capitolini - Le ispirazioni mitologiche trasformate in gioielli dalla maison Cartier, dall'inizio del XX secolo, sono in dialogo con le antiche divinità di Palazzo Nuovo, nei Musei Capitolini - ansa.it scrive

mostra cartier mito museiCartier in mostra a Roma. L’eterna magia del mito - La mostra "Cartier e il Mito ai Musei Capitolini" porta a Roma un dialogo fra creazioni provenienti dall’heritage della Cartier Collection e sculture in marmo della collezione del cardinale Alessandro ... Riporta iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Mostra Cartier Mito Musei