L a domanda potrebbe sembrare fin troppo seria. Quanto conta il mito nella nostra vita? E in che modo archetipi "divini" ci hanno influenzato nei secoli? Partendo dalla letteratura, nel nuovo Un cuore greco (Neri Pozza) Marina Valensise viaggia fra opere di creativi che, nel Novecento, hanno trovato nel patrimonio classico ispirazioni d'avanguardia. Monica Bellucci regina di stile al gala Cartier: una notte di smeraldi e glamour X Qualcosa che, spiega l'autrice, purtroppo non accade più così spesso: «Immersi come siamo in un mondo che si rivela più distopico di quello annunciato dagli autori dei romanzi di fantascienza cinquant'anni fa, scopriamo artisti convinti di poter tranquillamente fare a meno dei capolavori del mondo antico».

© Iodonna.it - La mostra "Cartier e il Mito ai Musei Capitolini" porta a Roma un dialogo fra creazioni provenienti dall’heritage della Cartier Collection e sculture in marmo della collezione del cardinale Alessandro Albani